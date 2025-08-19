Atriz Isis Valverde lança livro em homenagem à mãe: "Escrevo quando a dor aperta ou a alegria transborda"

Isis escreveu "Vermelho Rubro" ao longo de cinco anos. Hick Duarte / Divulgação

Dona de papéis importantes na televisão e no cinema, Isis Valverde lança a coletânea de poemas Vermelho Rubro (Citadel Editora, 128 páginas, a partir de R$ 59,90) na Amazon e nas principais livrarias do país.

Dedicada à mãe, Rosalba Nable, que venceu um câncer de mama em 2024, a obra foi escrita ao longo de cinco anos e revela um lado mais íntimo da artista, longe dos holofotes e próximo de emoções como dor, amor, saudade e esperança. Nos poemas, Isis revisita episódios pessoais e reflete sobre laços afetivos por meio da escrita.

— Escrevo quando a dor aperta ou quando a alegria transborda — explica Isis.