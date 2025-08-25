Ator gaúcho Antônio Zeni divide papel com Fabio Assunção em "Nosso Lar 3": "Experiência incrível"

Antônio Zeni divide o papel de Domênico com Fabio Assunção em "Nosso Lar 3". Divulgação / Divulgação

Tem talento gaúcho no elenco de Nosso Lar 3. Antônio Zeni, natural de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, divide o papel de Domênico com Fabio Assunção no longa-metragem de temática espírita, cujas filmagens começaram em julho. A direção do filme, que ainda não tem data de lançamento, é de Wagner de Assis.

O ator de 17 anos conta que se aproximou da doutrina espírita diante do novo trabalho:

— Já tinha ouvido falar, mas nunca tive um contato profundo. O filme me aproximou muito do espiritismo. Durante o processo de preparação, fui entendendo melhor como a doutrina espírita aborda temas universais, como amor, empatia e solidariedade, mensagens que vão além da religião e tocam muitas pessoas. Foi uma experiência transformadora que acabou indo além da atuação.

Além disso, Antônio celebra a oportunidade de dividir o mesmo personagem com o veterano Fabio Assunção:

— O Fabio é um ator que admiro muito, então foi uma experiência incrível. Ele tem uma generosidade muito grande em cena e fora dela. Aprendi bastante só de observar a forma como se entrega ao trabalho.

Sobre os próximos projetos, o artista adianta:

— Em breve, o filme Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez, dirigido por Tabajara Ruas, deve ser lançado. Um clássico da literatura gaúcha e brasileira no qual sou protagonista, ao lado de Murilo Rosa, tenho certeza que vai surpreender. Rodamos o filme em Cacequi, no interior do Rio Grande do Sul, com grande parte da equipe e elenco gaúchos, tenho muito orgulho de ter feito parte. Também sigo envolvido em novos testes para futuros personagens.

Trajetória

Antônio começou a trajetória artística ainda na infância. Incentivado pelos pais, que o levavam a teatros, musicais e museus, passou a estudar artes aos sete anos e, aos 12, estreou como Joe na série The Journey (2019), gravada em inglês e português. Tem no currículo trabalhos no cinema e no streaming, como o longa Sem Fôlego (2021), ao lado de Bruno Gissoni, e a série internacional El Presidente: Jogo da Corrupção, da Amazon Prime Video, onde viveu João Havelange (1916 — 2016) na adolescência.

Em 2022, interpretou seus primeiros protagonistas em O Caminho de Hans, exibido no Festival de Gramado, e Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez.