Após 10 anos, Tardezinha terá shows finais, em dezembro, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Thiaguinho comanda o palco da Tardezinha há 10 anos. Bruno Soares / Divulgação

O cantor Thiaguinho anunciou, na terça-feira (19), as datas dos últimos shows da comemoração dos 10 anos do projeto Tardezinha, considerada uma das maiores turnês brasileiras de todos os tempos.

Os eventos serão em 13 de dezembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, e no dia 20 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em Porto Alegre, a despedida vai ocorrer em 15 de novembro, no Estádio Beira-Rio.

— Depois de milhares de momentos e vozes que sobreviveram na memória, a Tardezinha se prepara para mais um capítulo final — disse Thiaguinho em suas redes sociais.

Sobre a turnê

Criada em 2005 pelos sócios Thiaguinho, Rafael Zulu e Rafael Liporace, a Tardezinha, além de várias cidades brasileiras, passou por destinos internacionais, como Miami, Lisboa e Luanda. Neste ano, em novembro, será a vez de Sydney, na Austrália, receber a maior roda de samba do mundo.