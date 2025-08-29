A personagem que coloca os vilões de "Vale Tudo" no bolso

Papel destinado a Samantha Jones, em 2025, não existia na primeira versão de "Vale Tudo". Léo Rosario / TV Globo/Divulgação

A personagem inédita Ana Clara (Samantha Jones) ganhou protagonismo e contornos de vilania, nesta semana, ao encarar Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. E não é que, com seu ar soturno e ousado, a guria faz os demais vilões, como Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos), parecerem bobinhos? Arrisco dizer que, até agora, é a única que desafia Odete de igual para igual.

No remake de Manuela Dias, Ana Clara está se aproximando cada vez mais do núcleo Roitman, já que substitui a avó Nice (Teca Pereira) nos cuidados de Leonardo (Guilherme Magon), o filho de Odete que todos acreditam estar morto. Agora, ela força uma amizade com Helena (Paolla Oliveira) e chantageia a matriarca da família descaradamente.

O que intriga o público é o que vai acontecer depois que Ana Clara comunicar Odete que se casou com Leonardo (cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, dia 29). Afinal, ela faz parte do plano macabro de esconder a vida do irmão gêmeo de Helena, se beneficia financeiramente disso e vive de chantagens. Ou seja, da ética, a personagem passa longe.

Mistérios à parte, o que chama a atenção é, mais uma vez, o talento da baiana Samantha, 27 anos, que, antes de Vale Tudo, brilhou em Um Lugar ao Sol (2021), Todas as Flores (2022) e Renascer (2024). Ela se destaca em todas as cenas em que contracena com Debora Bloch, Paolla Oliveira e Guilherme Magon.