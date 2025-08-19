A banda de baile gaúcha que se destaca na lista das músicas mais executadas na Região Sul

Hit embala agenda de shows e projeta Estação Fandangueira como referência no cenário regional. Divulgação / Divulgação

O grupo Estação Fandangueira, de Terra de Areia, no litoral norte do Rio Grande do Sul, experimenta um momento de destaque no cenário musical com a repercussão da música Definições (confira o clipe abaixo).

Lançada em março, a canção acumula 5 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, figura entre as mais executadas nas rádios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alcançando o primeiro lugar nas emissoras nas últimas semanas.

De acordo com dados de monitoramento da empresa ConnectMix, Definições é, hoje, a segunda música mais executada na Região Sul (RS, SC e PR).

Carreira sólida

O êxito de Definições reforça a trajetória da banda: são oito CDs, dois DVDs, quatro EPs, 14 videoclipes e mais de 57 milhões de visualizações no canal oficial do grupo no YouTube.

Nas redes sociais, Estação Fandangueira soma mais de 120 mil seguidores no Instagram e quase 140 mil no Facebook, além de manter uma agenda com cerca de 200 apresentações por ano em bailes, festas e eventos por todo o país.