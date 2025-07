Silvero Pereira recomenda podcast "O Maníaco do Cassino", de Zero Hora, em seu perfil no Instagram

Em vídeo, Silvero Pereira citou a produção de Zero Hora "Maníaco do Cassino" em seu perfil no Instagram. TV Globo / Divulgação

O ator Silvero Pereira — que recentemente protagonizou, na Amazon Prime Video, o filme de suspense Maníaco do Parque (2024) — usou seu perfil no Instagram, na tarde desta quinta-feira (10), para recomendar aos seguidores o podcast O Maníaco do Cassino, produção original de Zero Hora em seis episódios, disponibilizada semanalmente nas terças-feiras. O conteúdo reconta assassinatos de casais à beira-mar que aterrorizaram a praia do litoral sul gaúcho no fim dos anos 1990.

— A história do maníaco do Cassino, que virou um podcast, é uma história real. É interessante esse podcast, uma pesquisa de jornalistas do Sul. Para você que gosta (do assunto), se liga: O Maníaco do Cassino — recomendou Silvero, compartilhando com os seguidores o link do Spotify em uma sequência de dois stories.