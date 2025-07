Próxima novela das nove, primeiras cenas de "Três Graças" são gravadas em São Paulo

Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) são as protagonistas de "Três Graças". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Três Graças, próxima novela das nove, começou a ser gravada nesta semana em São Paulo. História de Aguinaldo Silva, que está de volta ao horário nobre da Globo após seis anos, mistura drama, tragédia, romance, mistério e toques de humor. Desta vez, o autor divide o roteiro com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e trabalha em parceria com Luiz Henrique Rios. Os papéis principais ficam a cargo de Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral.

— Achei muito emocionante começar as gravações na Brasilândia (comunidade paulistana), olhando o trânsito das pessoas, todas muito carinhosas com a gente, recebendo a nossa gravação com tanta curiosidade... Observei as pessoas circulando pelas ruas, idosos, crianças jogando bola... Começar vendo a vida do lugar inspira muito. Como atriz, busco aqui, na vida real, a fonte para a história fictícia que vamos contar — diz a protagonista Sophie.

Com estreia prevista para outubro, as filmagens da novela devem durar um mês em São Paulo e, depois, seguem para os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

— A minha ideia, em Três Graças, é fazer uma novela popular e abrangente, que fala do dia a dia das pessoas, de quem sai às 5h da manhã e pega três ônibus para ir trabalhar. E aí você vai penetrando nesse dia a dia e vendo que dentro dele tem histórias edificantes, maravilhosas, e ao mesmo tempo histórias terríveis de pessoas que supostamente são a elite do país. Eu acho que a novela é uma tentativa de retratar o Brasil que está acontecendo nesse momento. É uma novela da atualidade, do ônibus, do metrô, do trem — resume Aguinaldo.

Enredo

Em Três Graças, o público será convidado a embarcar na jornada de Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte). Moradora de uma favela fictícia na capital paulista, ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia Maria das Graças (Dira Paes) e mãe de Joélly Maria das Graças (Alana Cabral). Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Abdicou dos seus sonhos para dar a Joélly uma vida diferente, que tivesse um futuro promissor. Mas, quando a gravidez precoce da terceira geração se confirma, Gerluce fará de tudo para impedir que a filha abra mão de seus projetos e ambições, assim como ela e a mãe foram obrigadas a fazer.

Reviravolta

Gerluce se vê em uma situação que vai mudar o rumo de sua vida. Na casa da perversa Arminda (Grazi Massafera), para quem trabalha como cuidadora da mãe idosa, Josefa (Arlete Salles), ela descobre que a patroa e seu amante Santiago Ferette (Murilo Benício) lideram um esquema de falsificação de remédios que impacta não apenas a saúde de sua mãe Lígia, mas a de muitas pessoas da comunidade onde vive. Também lá, na mansão da patroa, ela encontra uma grande quantia de dinheiro guardada dentro de uma estátua escondida, o que a coloca diante de um conflito ético: até onde cabe uma atitude drástica em nome de um bem maior?

Elenco