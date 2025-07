Natural de Novo Hamburgo e atriz: quem é Vitória Bohn, nova namorada de Caio Castro

Em Portugal, Caio Castro e Vitória Bohn publicaram fotos juntos no Instagram. @bohnvitoria / Instagram,Reprodução

Tem casal novo no mundo dos famosos: Caio Castro, 36 anos, e Vitória Bohn, 23, surpreenderam os fãs com fotos em clima de romance, publicadas no domingo (13), no Instagram, durante viagem a Portugal.

Nos cliques, os atores aparecem passeando pelas belas paisagens portuguesas, degustando iguarias da culinária local, conhecendo uma vinícola e cavalgando.

Quem é Vitória Bohn

A guria que conquistou o coração de Caio é gaúcha, natural de Novo Hamburgo, e ficou conhecida por interpretar a Lou, em Cara e Coragem (2022).

Começou a trabalhar como atriz aos 13 anos, atuando no teatro e no cinema. Vitória também é influenciadora digital e conta com mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Atualmente, vive no Rio de Janeiro.

— Em 2019, gravei um registro no RH da TV Globo e, dois anos depois, fiz alguns testes na emissora. Através desses testes, a produtora de elenco de Cara e Coragem me convidou para fazer os testes para novela — contou, na época de sua estreia na Globo, a GZH.

Antes de dar início à carreira artística, aos 12 anos, Vitória participou da campanha Vida, vinheta de final de ano do Grupo RBS. No vídeo, ela aparece cantando pelos corredores de uma escola ao lado de outras crianças.

Em postagem no Instagram, em 2022, a gaúcha relembrou o fato: "Lembro direitinho de acabar esse dia (da gravação da campanha Vida) com uma certeza enorme no meu coração: que era no audiovisual que eu iria trabalhar e também, com o sonho distante de um dia fazer a chamada de final de ano da @tvglobo nacional. Ontem, gravando a chamada de final de ano da @tvglobo eu senti a Vitoria de 12 anos vibrar forte dentro de mim como nunca. É muito lindo olhar pra trás e ver que valeu a pena sonhar, batalhar e persistir".