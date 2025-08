Índio Behn, intérprete da Dra. Rosângela, estreia espetáculo no cinema com sessão exclusiva em Porto Alegre

Dra. Rosângela foi criada pelo humorista gaúcho Índio Behn. Divulgação / Divulgação

Dra. Rosângela, criação do humorista gaúcho Índio Behn, chega à telona com o espetáculo Gratiluz, em uma exibição única no cinema do Shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800), em Porto Alegre.

A sessão ocorre no dia 5 de agosto, às 20h, exclusiva para convidados, imprensa e fãs selecionados por meio de uma ação no perfil @drarosangelaterapeuta no Instagram. Já a estreia oficial do Gratiluz será no YouTube, no dia 10 de agosto, às 20h.

Ação inédita

Com mais de meio milhão de espectadores em apresentações por todo o Brasil, Gratiluz se firmou como um dos grandes sucessos do humor. Gravado ao vivo no Teatro Amrigs, na Capital, a linguagem audiovisual foi pensada especificamente para o formato cinematográfico. E a ação, comum em pré-estreias de filmes, é inédita no país no universo da comédia stand-up.

— Esse especial é muito importante para mim. Foi o primeiro solo da minha carreira, vê-lo na tela do cinema será a realização de um sonho — diz Índio.