Exposição da Hello Kitty é prorrogada até 3 de agosto em Porto Alegre

Em cartaz desde fevereiro em Porto Alegre, a exposição imersiva Hello Kitty — Um Universo de Encanto e Magia foi prorrogada até 3 de agosto no Cais Embarcadero . Para celebrar os últimos dias em cartaz, a mostra recebe 12 esculturas inéditas criadas por artistas convidados.

Realizada pela Multiverso Experience, em parceria com a Sanrio, empresa criadora e detentora dos direitos da personagem, a experiência convida o público a mergulhar no universo da Hello Kitty, com mais de mil m² dedicados a ambientes sensoriais e espaços interativos.

Novidade

Nesta reta final, foram desenvolvidas novas esculturas exclusivas por artistas de diferentes partes do Brasil, que personalizaram versões da personagem com estilos e técnicas próprios.

Os nomes por trás das criações são: Ana Craka, ilustradora apaixonada por animes, Bruno Badaró, artista que mistura fauna, folclore e arte urbana, Carol Wang, apresentadora do Art Attack e artista multimídia, David de Lima Batista, criador da Multiverso Animado voltada à cultura geek, o coletivo paulistano Estúdio Akapink101, com atuação em moda, fotografia e grafite, Julia Takeda, ilustradora com experiências no Japão e Itália, Lhara Santana, artista visual e grafiteira carioca, Matheus Neri, artista plástico com foco em tinta óleo e acrílica, Mauricio Gigante, especialista em aerografia automotiva, Micha, artista plástica paulistana que explora temas como empoderamento feminino, Nathalia Salles Cicerelli, criadora de pinturas exclusivas feitas à mão, e Titina Corso, premiada artista com obras em acervos nacionais e internacionais.