Espetáculo musical protagonizado por jovens autistas circula por cinco cidades gaúchas

Projeto é liderado por Grazi Pires e Dejeane Arruée, da banda 50 Tons de Pretas. Ricardo Lage / Divulgação

A segunda edição do projeto TEAprochega na Estrada levará música e inclusão para cinco cidades do Rio Grande do Sul. As apresentações ocorrerão nas APAEs de Montenegro, Osório, Feliz, Ivoti e Alvorada, reunindo jovens autistas e músicos profissionais em shows gratuitos de agosto a outubro (confira a programação abaixo).

A iniciativa faz parte do edital Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a cultura, com realização Ministério da Cultura e Financiamento Pró-Cultura — Sedac RS.

Leia Mais Turnê gratuita da banda 50 Tons de Pretas leva protagonismo negro ao interior do RS

O projeto

O projeto social de musicoterapia para autistas da banda 50 Tons de Pretas nasceu há sete anos, com o nome Uma Sinfonia Diferente RS, e, em sua nova fase, desde 2024, busca evidenciar as potencialidades das pessoas com autismo, promovendo um espetáculo que une qualidade estética e inclusão. O elenco conta com crianças e jovens autistas, acompanhados por uma banda composta por oito músicos profissionais e por convidados locais.

Durante as apresentações do TEAprochega, intervenções informativas sobre o transtorno do espectro autista (TEA) ajudarão o público a compreender melhor o universo autista, destacando aspectos importantes como comunicação, hipersensibilidade sensorial e formas de interação.

O espetáculo será acessível para crianças autistas e não autistas, com controle de volume de som, duração ajustada e adaptação de estímulos visuais. Além disso, haverá tradutores de Libras e audiodescrição.

Repertório

As canções são autorais, algumas inéditas, compostas pela musicoterapeuta Graziela Pires, com arranjos da cantora e multi-instrumentista Dejeane Arruée. Ambas integram a banda 50 Tons de Pretas, que tem um papel essencial na construção musical e na direção artística do espetáculo. O repertório inclui músicas de edições anteriores do TEAprochega, como O Trem do Sinfonia (2019), Felicidade (2020), Borboleta, Voa (2021), Alegria (2022), Fé (2023) e La Vida (2024).

Programação

16/08 — Alvorada, às 17h, no Ginásio Municipal

Alvorada, às 17h, no Ginásio Municipal 26/08 — Montenegro, às 19h30min, no Teatro Municipal Roberto Atayde Cordona

Montenegro, às 19h30min, no Teatro Municipal Roberto Atayde Cordona 28/08 — Osório, às 16h, no Apae de Osorio

Osório, às 16h, no Apae de Osorio 27/09 — Ivoti, às 15h, no Núcleo de Casas Enxaimel

Ivoti, às 15h, no Núcleo de Casas Enxaimel 4/10 — Feliz, às 15h, no Centro Cultural de Feliz