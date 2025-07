Em versão mais descontraída, Thiaguinho lança EP "Banjo e Boné"

Thiaguinho disponibiliza disco "Banjo e Boné" a partir desta quarta-feira (16). Jhon de Abreu / Divulgação

Depois do sucesso dos projetos audiovisuais Tardezinha e Sorte, Thiaguinho disponibilizou, nesta quarta-feira (16), o EP Banjo e Boné nas principais plataformas de música. O disco conta com cinco faixas (uma inédita e quatro regravações de clássicos do pagode). O material foi gravado no Vila JK, em São Paulo.

O trabalho, que vem acompanhado de conteúdo audiovisual, mostra uma versão descontraída de Thiaguinho: banjo na mão para celebrar as raízes e boné na cabeça para reafirmar seu estilo de vida.

As canções escolhidas para o repertório — a inédita Banjo e Boné (Thiaguinho/ Pezinho) e as regravações de História de Amor (Luciano Sabá), É Sempre Assim (Pedro Magya), Graça (Thiaguinho/ Rodriguinho/ Oscar Tintel/ Bozo Baretti) e Nos Pagodes da Vida (Roberto Serrão/Guilherme Nascimento) — homenageiam sucessos que serviram de referência musical para o artista.

— É muito bom ver o rosto das pessoas me ouvindo cantar algumas músicas que elas não imaginariam na minha voz. E, ao mesmo tempo, me faz reconectar com o Thiago que começou a tocar lá em Presidente Prudente, lá em Ponta-Porã, nos pagodes que eu tinha que puxar da cartola uma música que agradasse o público naquele momento. Essa relação afetiva é o que tem de mais forte nesse projeto e o que desejo transmitir para as pessoas — diz Thiaguinho, que completa:

— No Banjo e Boné, as pessoas vão encontrar músicas da minha própria carreira que eu não tive a oportunidade de cantar em outras apresentações, músicas de minha autoria que ainda não escutaram na minha voz. Com certeza absoluta, esse é daqueles projetos que nascem em um lugar, em São Paulo neste caso específico, mas que merecem ganhar o Brasil todo. Por isso, já estamos desembarcando no Rio de Janeiro para as próximas apresentações.