Em clima de despedida, Reação em Cadeia volta ao Araújo Vianna: "Tem gosto especial de celebração"

Com Jonathan Dörr nos vocais, fãs vão curtir novidades e clássicos da Reação em Cadeia. Fernando Costa / TV Globo/Divulgação

Depois de dois shows com ingressos esgotados no Auditório Araújo Vianna, em 2023 e 2024, Reação em Cadeia volta a Porto Alegre no dia 6 de setembro, a partir das 22h, para o show A Última Batida. A apresentação, realizada pela Maia Entretenimento, marca o fim da turnê Até Parar de Bater em Porto Alegre e reúne novidades e clássicos do grupo, como Me Odeie, Espero, Eu Não Pertenço a Você, Quase Amor e Infierno.

No palco, o vocalista Jonathan Dörr e os músicos Thissi Bergmann, Elias Frenzel, Eduardo “Panda” Petry e Tiago Medeiros celebram a trajetória da banda que se transformou em um fenômeno de popularidade na década de 2000.

— Tocar no Araújo Vianna tem um gosto especial de celebração, ainda mais nessa turnê, em que revisitamos a história da Reação em Cadeia através de cada música e de cada fã que canta e vibra com a gente. Essa última etapa da tour Até Parar de Bater, que batizei como A Última Batida, carrega uma carga emocional muito intensa. Ela marca não só o retorno da Reação aos palcos, mas também dois shows esgotados no Araújo Vianna, que ficaram na memória. Agora, a turnê começa a se despedir e, nessa reta final, é claro que o Araújo Vianna não poderia ficar de fora — explica Jonathan.

A pausa nas atividades da Reação foi anunciada em 2016. O retorno foi no Planeta Atlântida, em 2023, palco onde a banda havia subido pela primeira vez 20 anos antes desse retorno.

Agora, as músicas apresentadas no show misturam surpresas e hits regravados, em 2024, no álbum Clássicos Até Parar de Bater, com 25 músicas do repertório da Reação.

— O processo foi uma viagem no tempo, permitindo-me reencontrar com o Jonathan de 19 anos e reconectar-me com os sentimentos que permeavam minha vida naquela época, os quais pude transmitir novamente através dessas músicas — finaliza o vocalista.

