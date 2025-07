Em busca da carreira internacional, Pedro Sampaio assina com agência que empresaria J Balvin e The Weeknd

No início do ano, Pedro Sampaio se apresentou no Planeta Atlântida. Andre Avila / Agencia RBS

Pedro Sampaio quer impulsionar sua carreira internacional. Para isso, assinou contrato com a William Morris Endeavor, uma das mais influentes agências de empresariamento do entretenimento dos Estados Unidos. A WME representa nomes como J Balvin e The Weeknd e, agora, o artista brasileiro.

— A WME é uma agência que representa artistas que eu admiro demais e que têm uma trajetória internacional muito forte. Estou muito feliz em contar com esse time ao meu lado no momento em que minha música está chegando em outros países, outras culturas. Quero continuar levando o funk do Brasil cada vez mais longe — conta Pedro.

Mais espaço

Após o lançamento de Perversa, colaboração com o colombiano J Balvin — nome forte do reggaeton — Pedro vê suas produções ocupando cada vez mais espaços fora do país. No ano passado, o DJ carioca fez duas turnês bem-sucedidas na Europa: em junho de 2024, passou pelas cidades de Londres, Amsterdã, Barcelona, Ibiza, Lisboa, Dublin e Zurique. Em abril de 2025, esteve em Porto e Lisboa.