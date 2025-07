Dilsinho traz seu "Pagode do Diferentão" a Porto Alegre: "Tenho uma conexão muito boa com o público do Rio Grande do Sul"

Dilsinho é a voz dos hits "Péssimo Negócio", "Pouco a Pouco" e "Refém", entre outros. Dani Valverde / Divulgação

O "diferentão" está de volta ao Rio Grande do Sul: Dilsinho traz a primeira edição do show Pagode do Diferentão, neste sábado (19), das 14h às 23h30min, ao Estacionamento do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Um dos diferenciais do evento é o palco 360°, que proporciona ao público mais interatividade com o artista, o que empolga Dilsinho:

— Tenho uma conexão muito boa com o público do Rio Grande do Sul. Todas as apresentações que fiz por aí foram, sem dúvidas, memoráveis. Tenho certeza de que esse sábado vai ser mais um dia especial.

Conhecido pelos hits Péssimo Negócio, Pouco a Pouco, Refém, Trovão, Diferentão, Passada de Mão, Sou Pagodeiro e Duas, entre outros, Dilsinho tem 12 anos de carreira e é o grande nome da nova geração do pagode: acumula 3,5 bilhões de visualizações em seu canal do YouTube, tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e nove álbuns, além de ter sido o primeiro artista de pagode da história a se apresentar no palco do Rock in Rio Lisboa.

Antes de desembarcar na Capital, Dilsinho conversou com a coluna e falou sobre carreira, parcerias e o atual momento do pagode. Confira!

O pagode, mais uma vez, está em alta: canções nas listas das mais executadas do país e shows lotados. Como acredita que começou esse processo de retomada de sucesso no cenário musical?

Acredito que, como tudo na vida, a música também passe por fases. A cada momento, um segmento está em destaque, e isso é cíclico. Acontece com o pagode, o funk, o sertanejo e por aí vai. O pagode e o samba são músicas do povo, que fazem parte da vida e do cotidiano dos brasileiros e nunca deixaram de performar. Os escritórios se fortaleceram, se profissionalizaram ainda mais, assim como os artistas e em, algum momento, isso ficaria evidente para a “grande mídia” como tem acontecido agora.

O projeto Diferentão coroou seus 10 anos de carreira, celebrados em 2023. De lá pra cá, quais foram os maiores aprendizados que a turnê te trouxe?

Acho que me mostrou que eu estou no caminho certo e que o público é quem faz a minha carreira. Por isso, sou muito grato. Tenho muito orgulho de toda a minha construção até aqui, musical, artística e, hoje, tenho a maturidade para fazer as coisas no meu tempo.

Com 12 anos de estrada, você é um artista com a carreira consolidada e números expressivos nas redes e plataformas digitais. Qual é a estratégia para continuar agradando ao público fiel ao mesmo tempo em que busca atingir novos fãs?

Acho interessante manter nostalgia e novidade caminhando lado a lado nos projetos e nos shows. E o mais importante é a autenticidade. Evolui muito ao longo de 12 anos de carreira, mas busco manter a essência do começo. A forma de se comunicar muda, é algo natural: com essa mudança e com parcerias de outros segmentos, a gente alcança novos públicos, por exemplo, mas sem deixar de lado os fãs fieis.

O show deste sábado, em Porto Alegre, vai ocorrer em um local que conecta os gaúchos: à beira do Guaíba. Como é a sua conexão com a nossa Capital?

Já tive o privilégio de passar por Porto Alegre várias vezes ao longo dos anos, e a recepção é sempre muito calorosa. Tenho uma conexão muito boa com o público do Rio Grande do Sul. Todas as apresentações que fiz por aí foram, sem dúvidas, memoráveis. Tenho certeza de que esse sábado vai ser mais um dia especial.

Já fez inúmeras parcerias de sucesso na música. Tem alguma que ainda não rolou mas seria um sonho a realizar?

Tenho muitos ídolos nacionais, do pagode e de outros ritmos, e tenho a honra de dizer que já gravei com muitos deles. Sou grato pela oportunidade de ter divido o palco com grandes nomes da música. Claro que tenho alguns sonhos ainda para realizar, e vocês vão saber assim que isso acontecer.

Serviço