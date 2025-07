Comunicadores Kelly Costa e Bruno Halpern se despedem do Grupo RBS

Casal está de mudança para o Rio de Janeiro nos próximos dias. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A apresentadora Kelly Costa e o repórter esportivo Bruno Halpern se despedem do Grupo RBS nesta semana. Os comunicadores vão atuar no Esporte da Globo, no Rio de Janeiro, e anunciarão a novidade aos telespectadores do Globo Esporte, da RBS TV, nesta quinta-feira (24).

Em 10 anos de empresa, os jornalistas, que formam um casal há seis anos e se casaram em 2024, contribuíram de forma significativa para a cobertura esportiva do Grupo RBS e se despedem com a grata sensação do dever cumprido, como contam a seguir.

Kelly será apresentadora dos programas do canal SporTV e está empolgada com os novos desafios na carreira.

— É um momento muito feliz, muito especial da vida, da carreira, de uma realização completa. Quando eu olho pra trás, vejo aquela Kelly que, um dia, decidiu que seguiria no jornalismo esportivo e sonhou que chegasse esse momento. Ele aconteceu muito rapidamente, e essa oportunidade foi abraçada com muito carinho por mim, para que eu pudesse então, hoje, estar contando para todo mundo que eu estou indo ser apresentadora do SportV. É um time incrível, e eu vou ter a honra de integrar essa equipe, mas levando na mochila tantas oportunidades que nem imaginei que pudesse ter aqui no Grupo RBS, com coberturas tão importantes. Tudo isso vai junto no meu coração com muita gratidão por tantas oportunidades, mas agora abrindo novas portas e pronta pra encarar novos desafios, estou muito empolgada — celebra Kelly, que completa com um agradecimento especial:

— Não posso deixar de fazer um agradecimento muito especial a todos os colegas que, ao longo desses dez anos, estiveram comigo no Grupo RBS em todos os programas, Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, Globo Esporte, RBS Notícias. O meu muito obrigada em especial ao nosso time do Esporte, que é bom demais e vai seguir fazendo um belo trabalho por aqui.

A comunicadora Cacau Corazza assume as participações de Kelly nos programas Globo Esporte e Bom Dia Rio Grande, da RBS TV, e o programa Segue o Fio, do YouTube de GZH.

Bruno vai se dedicar à reportagem esportiva da Globo e, neste momento, transborda gratidão pela trajetória que começou em 2015 no Grupo RBS:

— É felicidade, alegria, realização e gratidão. Um momento de muita gratidão pelos dez anos vividos aqui no Grupo RBS, desde a entrada lá na Gaúcha Zona Sul, em 2015, até os últimos anos, aqui em Porto Alegre, na reportagem do Esporte, onde fui muito reconhecido com coberturas de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores da América, o nosso Gauchão, nossa alma do Esporte aqui no Grupo RBS e, é claro, as séries especiais que me deram tanto orgulho de trabalhar com os colegas, renderam prêmios e, principalmente, o reconhecimento do nosso público gaúcho, que eu tenho certeza de que vai seguir nos acompanhando pela telinha da Globo, às vezes, aqui na RBS TV e também pelas redes sociais.

Sobre a mudança para o Rio de Janeiro, aliás, cenário do noivado do casal, em 2023, Bruno revela que está "uma correria louca", pois o trabalho na Cidade Maravilhosa já começa em 4 de agosto:

— Uma correria louca, aquela correria gostosa, que a gente cansa por gosto. Mas nunca tinha feito uma mudança tão grande, no máximo, tinha sido de Pelotas para o Porto Alegre. Mudanças interestaduais são mais pesadas. Ainda bem que a família da Kelly mora aqui em Porto Alegre, está nos dando todo suporte, apoio. Minha sogra, Rejane, e o meu sogro, Cláudio, são sensacionais. Estar pertinho deles nessa reta final faz a gente se sentir ainda mais abraçado e pronto para esse novo desafio.