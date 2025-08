Comunicadora gaúcha Mari Araújo estreia programa de TV ao lado de Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo

Mari Araújo e Matheus Vargas estão à frente do "Coração Sertanejo", programa da TV Anhanguera. TV Anhanguera / Divulgação

Mari Araújo, comunicadora gaúcha que atuou por mais de 12 anos no Grupo RBS, vai estrelar a primeira temporada do programa Coração Sertanejo — da TV Anhanguera (afiliada da Globo em Goiás) — ao lado do cantor Matheus Vargas, filho do sertanejo Leonardo.

Depois de conquistar o público dentro do programa de entretenimento No Balaio, também da TV Anhanguera, Coração Sertanejo ganha uma temporada especial, em três episódios, com estreia prevista para o dia 10 de agosto no Globoplay e, logo após o Fantástico, nas afiliadas Globo de Goiás, Tocantins e Rondônia.

— O Coração Sertanejo é um programa musical, e a música vem muito ao encontro do Matheus, né? Porque, além de ser cantor, ele vem de uma família musical, vive a música sertaneja, e esse é o ponto de partida para a gente entregar conteúdo de qualidade para a nossa audiência — pontua Mari.

A gaúcha, que, além de apresentar, roteiriza e produz a atração, explica em que ponto sua experiência na TV se encontra com a trajetória de Matheus nos palcos.

— Todas as pautas são pensadas em conjunto. Eu fico muito feliz, porque é um desafio grande como comunicadora. Estou produzindo, roteirizando e apresentando o programa. E dividir esse espaço com o Matheus na apresentação é muito legal, porque ele é uma pessoa que tem a vontade, o brilho nos olhos e o carisma que a gente precisa para fazer essa entrega. Acho que a junção da dupla vai dar muito certo, a gente se dá muito bem, consegue trocar ideias, experiências — conta Mari, que se mudou para Goiânia em outubro de 2023 para ser apresentadora da TV Anhanguera e precisou se reinventar como profissional:

— Como gaúcha, desbravar o universo sertanejo Brasil afora é extremamente desafiador. Foi um ato de coragem sair da minha zona de conforto e ir para o outro lado do Brasil praticamente, né, o Centro-Oeste. Quando olho para trás, me orgulho da minha trajetória, porque se não fosse a bagagem que eu construí dentro do Grupo RBS, na 92.1 e na RBS TV, não estaria hoje nesse patamar e me redescobrindo como profissional da comunicação, porque entendi que poderia e sei fazer ainda mais coisas. Amadureci ainda mais como profissional. Eu tive que me apresentar novamente no mercado aqui, para as pessoas entenderem quem que é a Mari, o que que a Mari faz e adaptar muitas coisas da minha comunicação, desde o sotaque, por trabalhar numa emissora regional. Então é algo que eu tive que trabalhar para construir essa outra comunicadora, que, na verdade, é a mesma, porém com uma bagagem muito maior.

Conexão

Mari, apresentadora que percorre os maiores festivais sertanejos do Brasil, e o estreante Matheus reforçam a conexão com o público que vive a cultura sertaneja no dia a dia, mostrando entretenimento, emoção, descobertas e, claro, muita música boa no programa.

— A Mari já domina totalmente a linguagem da TV; eu, a dos palcos. Acho que a gente se encontra bem nessa parte de comunicar para o povo, seja por meio da música, seja por meio de informação. Esse projeto agrega o melhor dos dois mundos — diz Matheus, que ainda comenta sobre o convite para estrear na telinha:

— Eu já conhecia a Mari, o quadro, inclusive, já havia participado. Então acabei criando contato com o pessoal da TV Anhanguera. Foi muito natural, quando eles vieram com a ideia de a gente apresentar juntos, fiquei apaixonado pela ideia. É um desafio que estou encarando com muita seriedade, mas, com leveza ao mesmo tempo, porque a equipe é maravilhosa. A ideia é conciliar a TV com a música, porque, afinal de contas, a música, independentemente do que eu faça, nunca vai estar longe de mim, faz parte de mim.

Quadros

Entre os destaques do programa está o quadro Pé na Estrada, em que Mari e Matheus mostram os bastidores da vida de quem vive da música sertaneja. Já no Palinha, o foco é descobrir novos talentos que vivem pelo centro oeste em busca do sucesso. E para quem gosta de diversão, o game Verdade ou Conversa Fiada convida artistas para responder perguntas polêmicas e divertidas.

— Goiânia é a capital do sertanejo, e o conteúdo do Coração Sertanejo surge dessa conexão com uma cidade que vive o sertanejo. Agora, nós vamos dar um passo maior, que é uma temporada do programa Coração Sertanejo sendo exibido domingo depois do Fantástico. Acho que, aos pouquinhos, a gente vai construindo a trajetória de um produto que pode, em algum momento, se tornar um programa de linha — explica Carlyle Ávila, diretor de programação da TV Anhanguera.

Planos para o futuro

Sobre os planos de transformar a temporada de Coração Sertanejo em programa fixo na grade de programação da emissora, Carlyle se mostra otimista quanto ao conteúdo da atração: