Com direção de Boninho e apresentação de Tiago Leifert, "The Voice Brasil" está de casa nova

As inscrições para a nova temporada do "The Voice" já estão abertas.

Produzido pela Globo entre 2012 e 2023, o reality show musical The Voice Brasil está de casa nova: será transmitido pelo SBT, com direção de Boninho e apresentação de Tiago Leifert, dupla que já esteve à frente de temporadas anteriores da atração.

Na Globo, o programa teve 22 edições: 11 no formato tradicional, oito temporadas de The Voice Kids e duas do The Voice+. No SBT, a nova temporada está confirmada, mas a emissora paulista ainda não divulgou data de estreia nem os nomes dos técnicos.

Na sexta-feira (4), durante o Fofocalizando, do SBT, Boninho, por meio de vídeo, anunciou o início da fase de inscrições para a atração.

— Estou aqui para falar do The Voice, as inscrições estão abertas. Então é correr para lá (site oficial da emissora), porque são super limitadas. E é fácil: é cantar uma música que você sabe bem e contar um pouco da sua história — disse o diretor, que trabalhou por 40 anos na Globo e liderou projetos como Big Brother Brasil, o próprio The Voice e No Limite.

