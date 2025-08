Com apresentação de Giulia Perachi, especial "Nossa Terra" vai ao ar em agosto:  "Para valorizar quem faz a diferença no campo"

Giulia Perachi é a apresentadora do especial "Nossa Terra". RBS TV / Divulgação

Giulia Perachi, apresentadora do Baita Sábado ao lado de Cris Silva, vai estar à frente de uma produção especial da RBS TV: Nossa Terra, programa em quatro episódios que mostra uma imersão aos bastidores das agroindústrias que marcarão presença na Expointer 2025.

A atração estreia em 9 de agosto, com demais exibições em 16, 23 de agosto e 6 de setembro. O quarto e último episódio será veiculado diretamente do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Do campo à cidade

O especial percorre diferentes regiões do Rio Grande do Sul, mostrando como pequenas e médias agroindústrias se preparam para uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina — da produção artesanal à logística, passando pelos desafios do empreendedorismo rural e o orgulho de representar a agricultura familiar.

— Mais do que uma prévia da feira, Nossa Terra é um retrato sensível e inspirador de quem vive e toca o campo do Rio Grande do Sul. Cada episódio revela histórias de superação, inovação e conexão com as raízes, reforçando a importância do setor agroindustrial para a economia e a cultura gaúcha — conta Giulia, que completa: