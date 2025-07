Balonê e Ultramen apresentam evento inédito para pais e filhos em Porto Alegre

O Dia Mundial do Rock, em Porto Alegre, vai ser comemorado com evento inédito: no próximo domingo, 13 de julho, no espaço Fuga 4D, rola a festa Balonê Ultrakids. O encontro promete conectar gerações, unindo o clima retrô e dançante da tradicional festa Balonê ao show Ultrakids, da Ultramen , voltado ao público infantil.

O evento começa às 15h e contará com oficinas, brinquedos infláveis, DJs da Balonê — Tais Scherer e Adriana Banana — e o show da Ultramen, às 17h, com um repertório que mistura clássicos da banda e canções infantis.

Parceria

O projeto Ultrakids nasceu em 2021, quando a Escola Projeto, de Porto Alegre, escolheu a obra da Ultramen para ser estudada por seus alunos ao longo do ano. Após diversas intervenções e atividades em sala de aula, o encerramento do projeto contou com duas apresentações especiais para famílias no Vila Flores — e ali surgiu a semente do que se tornaria um show completo. Desde então, o Ultrakids vem sendo lapidado pela banda, ganhando reforço do professor de música Bob Bopsin, especialista em musicalização infantil.