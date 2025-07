Atlântida anuncia quatro novos programas da ATL TV para julho

A ATL TV , canal no YouTube da Rádio Atlântida (94.3 FM), lançado em janeiro, terá sua grade de programação ampliada em julho. Serão disponibilizados quatro novos programas na plataforma: Eu Nunca, Por Trás do Hype, Tá de Drinks e Escolhe o Filme.

Entre as novas atrações da ATL TV estão os programas Eu Nunca e Por Trás do Hype. Em Eu Nunca, os comunicadores Carol Sanches e Luís Leite compartilham os bastidores de experiências inéditas — na estreia, por exemplo, a dupla encara uma corrida de kart. Em Por Trás do Hype, Luís comanda a atração que contextualiza os temas mais comentados do entretenimento, como no episódio em que traça uma linha do tempo sobre divas pop.