Turnê da Lagum, que circulará por outras 23 cidades no Brasil e na Europa, passará por Porto Alegre

Grupo acaba de lançar seu quinto álbum de estúdio.

Com pouco mais de uma década de estrada, a banda Lagum acaba de lançar seu quinto álbum de estúdio e o apresenta na URB Stage, em Porto Alegre, em 13 de dezembro. A turnê As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo também circulará por outras 23 cidades do mundo, incluindo todas as regiões do Brasil e ainda uma passagem pela Europa.

As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo traz à Capital novidades sonoras, mas os hits do grupo mineiro, como Deixa, Ninguém Me Ensinou e Oi, não ficarão de lado na apresentação, realizada pela Maia Entretenimento.

Formada pelo vocalista Pedro Calais, os guitarristas Zani (Otavio Cardoso) e Jorge (Glauco Borges) e o baixista Chico (Francisco Jardim), a banda — que mistura de rock, pop, reggae e indie — conta com mais de 2,5 milhões de ouvintes mensais no Spotify, três indicações ao Grammy Latino e foi vencedora, por três anos consecutivos, na categoria de Grupo do Ano no Prêmio Multishow.

Serviço