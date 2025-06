Turma do Pagode retorna a Canoas com novo show

"Lancinho" e "Deixa em Off" são os maiores sucessos da Turma do Pagode. Divulgação / Turma do Pagode

Após um intervalo de dois anos, a Turma do Pagode volta ao palco do Clube Tradição, em Canoas, nesta sexta-feira (27). Agora, o grupo paulista retorna com novo show, mesclando sucessos e novidades do repertório.

No setlist, clássicos como Lancinho, Sua Mãe Vai Me Amar, Bebe e Vem Me Procurar e Deixa em Off, além de novidades, como Duvido, e outras surpresas vão animar a galera.

Com mais de duas décadas de carreira, o sucesso da Turma do Pagode se reflete em números: são 10 milhões de seguidores nas redes sociais, mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, além de bilhões de streams em outros canais.

Serviço