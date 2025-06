Tati Machado posta desabafo emocionado após perda do filho: "Jamais serei a mesma"

Tati Machado surpreendeu os seguidores de seu perfil no Instagram, na manhã desta segunda-feira (2), com o primeiro desabafo sobre a perda de Rael , filho que esperava com o marido, Bruno Monteiro.

A morte do bebê — ainda em seu ventre, com 33 semanas de gestação — ocorreu em 12 de maio , quando a apresentadora da Globo percebeu a ausência dos movimentos de Rael. Sua assessoria, no dia seguinte, publicou o comunicado oficial, que gerou uma onda de solidariedade e comoção nas redes sociais, acompanhada em silêncio por Tati e Bruno.

"Levo no coração uma ferida acesa, daquelas inexplicáveis mesmo. Com ela trago perguntas, muitas por sinal. E de resposta: o silêncio. O mistério da vida. E eu, que sempre estive no controle, me perco, me descontrolo. E agora a única certeza que tenho é que jamais serei a mesma. Tudo dói, tudo! Dói pra respirar e dói pra viver. Eu acordo e tudo de novo. Isso quando durmo. Eu nunca tinha experimentado uma felicidade tão grande e olha que eu sou daquelas que todo mundo fala: 'Essa daí é feliz'. Mas acreditem, eu nunca tinha sido tão feliz na vida. Eu tava pronta! Só que ao invés da plenitude fui afrontada com a maior tristeza que também já senti, daquelas que vem do fundo da alma."