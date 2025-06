Sem namoro, mas com parceria no sertanejo: Ana Castela e Gustavo Mioto cantam juntos em "Princesa"

Com Ana Castela, Gustavo Mioto lança a romântica "Princesa". Divulgação / Divulgação

Eles terminaram o namoro em dezembro do ano passado, mas a parceria musical segue intacta. Em Princesa, Ana Castela e Gustavo Mioto soltam a voz e encantam os fãs com os olhares românticos que rolam no clipe (confira abaixo). A canção faz parte do projeto Atemporal, audiovisual do cantor gravado em outubro de 2024, no Vibra São Paulo.

Nas redes sociais, após a divulgação no perfil de Mioto no Instagram, em 6 de junho, os fãs reagiram à publicação com comentários do tipo "Viva o amor" e "Vocês iludem a gente".

Carreira internacional

A divulgação de Princesa marca o encerramento da fase de lançamentos do álbum Atemporal e dá início a uma nova etapa na carreira de Mioto, com foco nas novidades internacionais. O sertanejo, que pretende, ainda neste ano, gravar um disco nos Estados Unidos, assinou contrato de representação fora do Brasil com a William Morris Endeavor, a maior agência de entretenimento global.

— Tenho uma ligação muito forte com a música country e com Nashville (berço da country music norte-americana), que é um lugar onde me sinto em casa. Estar aqui é um passo muito importante na minha carreira — diz Mioto.

Segundo sua assessoria de imprensa, Mioto já trabalha em novas composições ao lado de alguns dos principais compositores que colaboram com nomes de peso do country, como Luke Combs e Morgan Wallen.