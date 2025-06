Saiba quem são os convidados especiais da turnê "Jorge & Mateus – 20 Anos" em Porto Alegre

Jorge & Mateus farão pausa na carreira após o encerramento da atual tour. Edu Defferrari / Divulgação

A celebrada turnê Jorge & Mateus – 20 Anos passa por Porto Alegre neste sábado (7), no Estádio Beira-Rio, e, nesta quinta-feira (5), foram divulgadas as participações especiais que farão parte do show comemorativo às duas décadas de carreira da dupla sertaneja.

Pedro Libe, Clayton & Romário e Simone Mendes completam a noite ao lado de Jorge & Mateus, que farão uma pausa na carreira em 2026.

— Vamos cantar as músicas de todos os tempos, aquelas que fizeram e ainda fazem parte da história das pessoas — celebra Jorge.

Ainda se recuperando após uma cirurgia no joelho, Mateus retornou aos palcos e está ansioso para reencontrar os fãs de Porto Alegre:

— São 20 anos vivendo isso com gratidão e honra. Esperamos que essa galera que nos acompanha há tanto tempo continue com a gente e traga a nova geração para esses shows especiais, onde queremos contar histórias através da nossa música.

Novo lote de ingressos

Com ingressos esgotados em apenas seis horas de venda, um novo lote especial de entradas está disponível, com venda sem taxa, na bilheteria física do Coração do Gigante.

O novo lote de ingressos tem venda sem taxa na bilheteria física do Coração do Gigante, localizada no 1º andar do edifício-garagem do Estádio Beira-Rio, das 10h às 17h — enquanto houver disponibilidade. É possível adquirir até dois ingressos por CPF e, para acesso ao evento, será obrigatória a entrega de 1kg de alimento não perecível por ingresso, que será destinado a instituições parceiras.

Pausa após celebração

A dupla anunciou, em dezembro de 2024, que os shows comemorativos serão seguidos de uma pausa por tempo indeterminado na carreira.