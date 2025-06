Por iniciativa da atriz Sabrina Petraglia, "Ainda Estou Aqui" se torna o primeiro filme brasileiro a estrear nos Emirados Árabes

Sabrina reside em Dubai, desde 2020, com o marido e os filhos, mas segue atuando em novelas brasileiras. Angelica Goudinho / TV Globo/Divulgação

Sabrina Petraglia não mora no Brasil desde 2020 (vive em Dubai, nos Emirados Árabes, com o marido, Ramón Velázquez, e os três filhos, Gael, Maya e Leo), mas segue apostando em iniciativas que exaltam a cultura do nosso país no Exterior.

Com o apoio da atriz — cuja última participação em novelas da Globo foi como a Maya em Família É Tudo (2024) —, Ainda Estou Aqui, produção premiada com o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e o Globo de Ouro para a atuação de Fernanda Torres, estreou, na sexta-feira passada (30), nos Emirados Árabes. Assim, se tornou o primeiro longa-metragem brasileiro lançado oficialmente no país.

Segundo a atriz, a exibição do filme de Walter Salles, que ocorreu no Cinema Akil, em Dubai, teve lotação máxima e reuniu artistas, representantes da comunidade brasileira, autoridades e convidados. A atriz Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva na história, enviou um vídeo que foi exibido na abertura do evento. Ainda Estou Aqui ficará em cartaz durante o mês de junho por lá.

A negociação

De acordo com relato feito em seu perfil no Instagram, Sabrina se deu conta, durante uma sessão privada do curta-metragem Mar de Mães, que um filme brasileiro nunca havia sido exibido oficialmente no Emirados Árabes:

"Em janeiro, quando fechei uma sala de cinema aqui em Dubai para exibir o Mar de Mães e mostrar meu trabalho, descobri que nunca um filme brasileiro havia sido exibido aqui. Não posso acreditar! Um país que valoriza e investe tanto em arte… cadê o nosso cinema?".

Aí, passou a negociar com a Sony Pictures e a distribuidora local, para, só então, o Cinema Akil adquirir os direitos de exibição. A iniciativa contou com apoio da Embaixada do Brasil em Abu Dhabi e teve patrocínio da empresa brasileira Ambipar:

"Foi aí que tudo começou. Decidir agir. Liguei para a Sony, entrei em contato com colegas que trabalharam no filme, com a distribuidora local… Até que o @cinemaakil, localizado na descolada Avenida Alserkal, comprou os direitos do filme e finalmente colocou o premiado Ainda Estou Aqui em cartaz. Uma conquista construída com insistência, coragem e muita paixão".