Melody, acompanhada do Squad 3.0, faz show em Porto Alegre

Ela está com 18 anos, recém-formada no Ensino Médio, mas já é uma das artistas brasileiras que mais chamam atenção nas redes sociais e plataformas de streaming: Melody, com mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 13 milhões no Instagram, sobe ao palco do Centro de Eventos do BarraShoppingSul em 22 de junho, em Porto Alegre, para um show repleto de hits, que vão do funk ao pop.