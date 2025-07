Medley do Menos É Mais se torna o vídeo de pagode mais assistido na história do YouTube

De Brasília, Menos É Mais é um dos grupos de maior sucesso do pagode atualmente. João Lucas / Reprodução

Donos de grandes sucessos do pagode, como Lapada Dela, Vai me Dando Corda, Coração Partido e o recente P do Pecado, Menos É Mais, de Brasília, começou a fazer sucesso nacionalmente em 2020, sobretudo, na internet. E é exatamente no ambiente digital que mais um marco na carreira de Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga está registrado.

O medley com os hits Melhor Eu Ir/Ligando os Fatos/Sonho de Amor/Deixa Eu te Querer, que está no repertório do DVD Churrasquinho, de 2019, acaba de superar 1 bilhão de visualizações no YouTube. Com isso, o vídeo se consolida como o registro de pagode mais assistido na história da plataforma.

Números impressionantes

A primeira vez que o pot-pourri conquistou essa posição foi em 2021 e segue na liderança até agora, ao se tornar o primeiro do segmento a alcançar 1 bilhão de visualizações, feito impressionante até para hits de outros ritmos musicais.

Outro marco importante do Menos É Mais ocorreu em outubro do ano passado, quando chegou ao Top 1 do Spotify Brasil com a versão de Corazón Partío, sucesso do espanhol Alejandro Sanz, que atualmente conta com mais de 260 milhões de plays só no Spotify.