Gaúcha Cintia Dicker estrela campanha ao lado de Kim Kardashian e Kris Jenner: "Foram uns amores"

Cintia Dicker (ao fundo) foi fotografada ao lado de Kim Kardashian (E) e Kris Jenner (D). Nadia Lee Cohen / WAY Model,Divulgação

Cintia Dicker, natural de Campo Bom, no Vale do Sinos, é uma das estrelas da nova campanha da coleção conjunta da Skims (marca norte-americana de roupas íntimas e modeladores corporais) e Roberto Cavalli (grife italiana de luxo). A supermodelo gaúcha foi clicada ao lado da socialite norte-americana Kim Kardashian, que é uma das fundadoras da Skims, e da mãe dela, a empresária Kris Jenner. As fotos foram feitas em Los Angeles, nos Estados Unidos, e divulgadas nesta terça-feira (24).

A campanha da coleção de roupas de banho femininas Skims + Roberto Cavalli mostra o conceito do "exótico glamour italiano", segundo a grife. A colaboração será lançada para vendas nesta sexta-feira (27) e promete ser mais um fenômeno comercial do clã Kardashian.

Cintia Dicker estrela campanha com família Kardashian. WAY Model / Divulgação

Mãe da Aurora, dois anos e meio, e esposa do surfista e ex-BBB Pedro Scooby, Cintia está com 37 anos, mora atualmente no Rio de Janeiro e já desfilou para grandes marcas internacionais, como Gucci, Lanvin, Jean Paul Gaultier, Moschino, Diane von Furstenberg, Anna Sui, Sonia Rykiel, Oscar de la Renta, Dsquared2, Jason Wu e Badgley Mischka, entre outras.

— Meu celular está bombando de mensagens, porque a Kim Kardashian me postou. Lembram que quando eu estava viajando pela Europa, tive que interromper a viagem e ir correndo para Los Angeles para fazer um trabalho, que não poderia falar nada? Pois era isso. E o meu sonho era trabalhar com essa fotógrafa, a Nadia (Lee Cohe). Ela é tudo, uma pessoa completa, diferenciada, sou fã do trabalho dela. Era isso, para fazer a campanha da Skims, que é a marca da Kim Kardashian, em collab com Roberto Cavalli — disse Cintia em uma sequência de stories em seu perfil no Instagram, para completar:

— Eu tenho uma relação com Cavalli de longa data, desde que comecei a fazer desfiles, com 16 anos, e fiquei muito feliz. O trabalho era com a Kim Kardashian e com mãe dela, que, por sinal, foram uns amores, super queridas. Acho que fizemos três, quatro fotos juntas, e tem as minhas sozinha, que vão sair ainda ainda.