Destaque em "Garota do Momento" com personagem gay, Pedro Goifman celebra impacto da novela: "Recebo várias mensagens"

— Recebo diariamente várias mensagens de pessoas falando: "Me identifico com o Guto", ou "Contei pra minha mãe que sou gay por conta do Guto, e ela me aceitou". Ou: "Minha mãe está vendo a novela e mudando o que ela pensa sobre a homossexualidade". Isso me toca muito. Me motiva. E me faz entender que estou no caminho certo — celebra Pedro.