De mala e cuia: em Porto Alegre, Daniel de Oliveira filma nova comédia de Jorge Furtado

Daniel de Oliveira será Rubem no novo filme do gaúcho Jorge Furtado. Instagram / Reprodução

No ar atualmente como o Idálio na novela Guerreiros do Sol, lançamento do Globoplay, Daniel de Oliveira está filmando Muito Prazer, comédia dirigida e roteirizada pelo gaúcho Jorge Furtado, em Porto Alegre.

Nos bastidores da produção, o ator mineiro foi flagrado tomando chimarrão em uma cuia com o símbolo do Atlético Mineiro, seu time do coração, no dia em que completou 48 anos: na quinta-feira (19), mesma data em que é comemorado o Dia do Cinema Brasileiro.

"Dia do CINEMA BRASILEIRO (e meu aniversário). Filmando em Porto Alegre com o mestre JORGE FURTADO", escreveu Daniel em seu perfil no Instagram.

O filme

A comédia Muito Prazer começou a ser gravada na Capital na metade de junho e traz no elenco, além de Daniel, Luisa Arraes, Drica Moraes, Samantha Jones, Felipe Velozo e Nicolas Vargas. A produção é de Nora Goulart, da Casa de Cinema de Porto Alegre em coprodução com a Globo Filmes.

O roteiro do longa-metragem está centrado em Rubem (Daniel de Oliveira), que herda um antigo motel do seu tio, uma propriedade que acredita estar abandonada. Ao chegar na propriedade, encontra Grace (Luisa Arraes), ex-funcionária do local, que vive no imóvel fechado. Para quitar as dívidas de ambos, eles decidem reativar o Motel Pérola, mas, com a ajuda de Nalva (Samantha Jones), desenvolvem um plano envolvendo pornografia cibernética. A partir disso, terão de se desdobrar para que o segredo escondido nos quartos do motel não seja descoberto.