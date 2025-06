Conheça os participantes gaúchos que disputam o "Chef de Alto Nível"

Ícaro Conceição, Arika Messa e Bruno Sutil são de Porto Alegre e estão na disputa do "Chef de Alto Nível". Beto Roma / TV Globo/Divulgação

Chef de Alto Nível, novo reality show de gastronomia da Globo, estreia em 15 de julho, e o elenco foi divulgado nesta quarta-feira (25), composto por 24 participantes divididos nas categorias cozinheiros da internet, profissionais e amadores. Três gaúchos estão na disputa: Ícaro Conceição, que está no grupo dos cozinheiros da internet, Arika Messa, integrante do time dos cozinheiros profissionais, e Bruno Sutil, na equipe de cozinheiros amadores.

Além dos gaúchos, a atração, apresentada por Ana Maria Braga, contará com representantes dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Distrito Federal, que disputarão o prêmio de R$ 500 mil, mentoria com cada um dos chefs do reality, Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto, e o título inédito de Chef de Alto Nível.

Perfis dos gaúchos

"Toda vez que eu conquisto alguma coisa, já penso no próximo passo"

Ícaro Conceição, 33 anos, é natural de Porto Alegre e está no time dos cozinheiros da internet no reality. Chef particular e criador de conteúdo, se tornou cozinheiro aos 17 anos e chef aos 24, após passar por cozinhas estreladas. Durante a enchente de maio de 2024, comandou, ao lado de outros chefs, uma cozinha voluntária que servia mais de 20 mil pratos por dia. Com passagens por mais de 30 países, afirma que é capaz de cozinhar qualquer prato do mundo. Confiante, espera mobilizar o público com suas falas e sua entrega. Seu principal perfil nas redes, @cheficaro, tem mais de 100 mil seguidores.

— Toda vez que eu conquisto alguma coisa, já penso no próximo passo. Comecei no açougue do meu pai, com 14 anos, ganhei campeonatos de gastronomia aos 17, virei chefe profissional com 24 e chefe executivo aos 30 anos e, depois da pandemia, comecei a crescer na internet. Vivi todos esses estágios da minha vida sempre exercendo o meu melhor. Um programa de TV era uma das coisas que eu ainda não tinha feito. E aí pensei: "Por que não?" — afirma o porto-alegrense em material de divulgação do programa.

Ícaro conta que pretende se divertir na competição e acredita que sua maior dificuldade será lidar com conflitos internos:

— Todos os competidores sabem cozinhar e todos têm conflitos e guerras internas, então acho que os que tiverem isso bem-resolvido são os que vão se dar melhor no programa.

"Sou gaúcha, levanto a bandeira do meu Estado"

Já Arika Messa, 42 anos, nasceu em Porto Alegre e mora em Canela, na Serra, com a esposa e duas filhas. Ela integra a categoria dos cozinheiros profissionais no programa. Chef de cozinha e professora, está determinada a mostrar para as filhas que é possível vencer trabalhando com o que se ama, no caso dela, a cozinha. Já foi jogadora de futebol e, agora, quer conquistar o prêmio do reality para alavancar seu nome e o da sua empresa. Conhecida pelo temperamento forte, a gaúcha escolhe suas batalhas:

— No lugar de chefs profissionais, como uma banda, a gente já tem um repertório, uma bagagem e vamos tocar os nossos maiores clássicos. Mas, nessa competição, acho que o tempo nivela todo mundo, seja você profissional, amador ou cozinheiro da internet. Eu sempre fui uma chef muito regionalista. Sou gaúcha, levanto a bandeira do meu Estado e da nossa culinária. É a minha identidade e para o que eu trabalho hoje.

Arika também comenta sobre a relação entre o formato da nova atração de gastronomia da Globo e seu momento na carreira:

— O Chef de Alto Nível tem um formato interessante. A gente se põe à prova, se testa, consegue ter um termômetro de como está a evolução. Acho que é o momento perfeito da minha carreira profissional para estar aqui. As minhas filhas me motivaram muito. Pode ser a consolidação de uma rota que já vem sendo traçada.

"O tempo vai ser uma grande dificuldade"

Bruno Sutil, 35 anos, também é de Porto Alegre, mas vive em São Paulo. Integrante do time dos cozinheiros amadores, é pesquisador sensorial, se dedica a entender como os sentidos influenciam as decisões das pessoas, prestando consultoria para marcas de alimentos e produtos de limpeza, por exemplo. Apaixonado por gastronomia, se define como um "nerd" do assunto. Ao se mudar para a capital paulista, contava com a ajuda da mãe, que o guiava nas receitas em chamadas de vídeo. Hoje, tem uma cozinha superequipada, seu lugar preferido da casa.

— Gosto muito de trabalhar com proteína, com carne, gosto do estilo francês de cozinhar, com muita manteiga. Acho que é isso que vou tentar levar para lá. Mas uma das características que sempre busco é buscar colocar no prato o equilíbrio, entre o sal e o doce, o azedo e o amargo — diz Bruno, que completa:

— O tempo vai ser uma grande dificuldade que a gente tem que superar. E, obviamente, o mix de possibilidades do que fazer lá, que vai ser decidido na hora. Vamos ter que trabalhar muito, vai ter que ter muita arte aí.

Onde assistir ao programa