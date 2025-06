Com direção de Ronaldinho Gaúcho, álbum reúne mais de 40 artistas do Rio Grande do Sul

Ex-craque do futebol, Ronaldinho investe na música. reprodução / instagram

Projeto do selo Rap in Cena Music, Tropa do Bruxo, SobreFunk e Analogic Records, o disco Bruxaria do 051 está prontinho para chegar às plataformas digitais em agosto.

O álbum, com direção do ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho, mistura funk e trap do Sul, reunindo mais de 40 artistas da cena do Estado e mais de 10 feats nacionais. São 15 faixas, com letras que mostram o misticismo da cultura do Rio Grande do Sul e o cotidiano nas periferias de Porto Alegre.

Detalhe curioso: nos clipes das músicas, os artistas usarão as camisetas icônicas de times em que o Ronaldinho jogou em sua carreira, personalizadas pela Loja Futebol Arte. Será que teremos camiseta do Grêmio nessa produção? Lembrando que o craque atuou pelo Tricolor de 1998 a 2001, mas deixou o clube com uma polêmica transferência para o PSG, da França, e, quando retornou ao futebol brasileiro, em 2011, esnobou a proposta de voltar para o Grêmio e acabou vestindo a camisa do Flamengo.

Baita elenco

O álbum traz no elenco nomes como Boladin 211, Meno K, LC, J9, MC Cria, Luka Pumes, Branco R.P.3., MC Pequeno Chefe, MC Tony, MC Léo, Ticolé, MC HV, WG Original, Mc Nego Bola, Demenor Rlk, Mazim, MC Dino, K8K, PZK, Murilinho, MC Coutinho 256, LT, MC Mumuzinho, MC da Tz, MC Felipinho, MC Loss, Manin, MC da VR, Dejinha, Waltin, Dudupah, Sou DG, BRK, Keni YGS, Nick Dilla, Cocoa Mami, Alexia Mahulia, Turquesa, Cristal, Rapper Dogg, Zudizilla, Baum, DoisD, Lamar Lesso e Florence.