Banho de loja e sofisticação: confira as mudanças marcantes no visual dos personagens de "Vale Tudo"

Repaginada de Raquel (Taís Araujo) é uma das mais aguardadas. TV Globo / Divulgação

As principais reviravoltas em Vale Tudo estão previstas para irem ao ar a partir do capítulo 89, em 11 de julho, e, com isso, alguns personagens vão mudar de visual e figurino.

Leila (Carolina Dieckmann), como já divulgado pela direção da novela das nove, vai exibir um cabelo mais claro, da raiz às pontas. Além disso, após se casar com Marco Aurélio (Alexandre Nero), abandonará o estilo boho e despojado para se vestir de forma mais requintada, o que combina com seu novo — e alto — padrão de vida.

— Ela tem mais dinheiro e mais tempo para poder se cuidar e ter essa aparência impecável — diz Carol sobre seu papel em Vale Tudo.

O que ainda vem por aí

César (Cauã Reymond), agora funcionário da TCA, abandonará definitivamente suas regatas surradas. O figurino do personagem será sofisticado, já que, além do novo emprego, ele vai viver em Paris por um tempo.

Enquanto isso, Aldeíde (Karine Teles), criticada por Marco Aurélio pelos looks monocromáticos, vai se casar com Laudelino (Herson Capri), trocar o Brasil por Portugal e ganhar vários banhos de loja.

Claro que uma das protagonistas de Vale Tudo não ficaria sem sua repaginada no visual: Maria de Fátima (Bella Campos), após o casamento com Afonso (Humberto Carrão), abandonará o estilo de influenciadora periguete para desfilar, no Rio de Janeiro e em Paris, com looks caros e sofisticados, compatíveis à rotina de esposa de bilionário.

E um dos momentos mais aguardados da novela está prestes a ir ao ar: Raquel (Taís Araujo) deixará a vida de perrengues para trás e se tornará uma empresária bem-sucedida na área da gastronomia.