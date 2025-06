Acompanhado de orquestra, Gusttavo Lima trará nova turnê a Porto Alegre: "É uma experiência emocionante"

Depois de mais de cem edições da celebrada turnê Buteco, Gusttavo Lima apresenta seu novo projeto, O Embaixador Classic, que trará a Porto Alegre no próximo sábado, 5 de julho, no Estádio Beira-Rio. No ano passado, o cantor mostrou uma prévia do show no especial Natal do Embaixador, exibido nos dias 17 e 24 de dezembro pelo SBT.