Zé Neto & Cristiano lançam álbum para celebrar dez anos de carreira: "Nosso melhor momento"

Após um 2024 marcado pela retomada da agenda de shows, Zé Neto & Cristiano celebram 10 anos de carreira em 2025. Divulgação / Divulgação

Leia Mais Zé Neto e Cristiano anunciam show em Porto Alegre em 2025

Título da primeira composição assinada em parceria pelos dois, o projeto, no formato acústico, foi gravado recentemente e sem a presença de público, com faixas quatro inéditas e oito regravações de canções que consolidaram a dupla como uma das principais da música sertaneja, como Seu Polícia — hit do primeiro disco, Ao Vivo em São José do Rio Preto — e Ela e Ela.

Entre as novidades está Escondendo o Ouro, primeira música de trabalho nas redes sociais e rádios. Compõem o EP as também inéditas Mente, Não Diz que É Carência e Resumindo. O segundo volume do trabalho, que será lançado em breve, reúne outras 12 canções.

— Que felicidade imensa lançar esse projeto para o mundo. Magia das Estrelas acontece no nosso melhor momento, dando início às comemorações dos dez anos de sucesso da dupla — diz Zé Neto.