Sorriso Maroto vai encerrar turnê "Sorriso – As Antigas": "Demanda muita dedicação e energia"

Sorriso Maroto concedeu entrevista coletiva em São Paulo nesta segunda-feira (26). Dani Valente / Divulgação

Sorriso Maroto, que fez show em Porto Alegre no sábado (24), anunciou, nesta segunda-feira (26), que a turnê Sorriso — As Antigas chegou ao fim após três anos. A informação foi compartilhada com a imprensa em entrevista coletiva, realizada em São Paulo e transmitida pelo canal do grupo no YouTube e perfil oficial no Instagram.

A última apresentação da celebrada tour — composta pelas canções mais populares do grupo de pagode carioca — será realizada em 20 de dezembro, no Rio de Janeiro. Até o fim do ano, o Sorriso Maroto ainda fará 15 shows, incluindo um em Portugal e o navio temático.

— Sorriso — As Antigas é algo que demanda muita dedicação e energia. A gente vai parar com o Sorriso As Antigas. Vamos continuar com os shows até o fim do ano, mas entendemos que nosso criativo precisa aflorar — explicou Bruno Cardoso, vocalista do grupo, na entrevista coletiva.