Saiba quando será a sessão de estreia do ​Mirage Circus em Porto Alegre

Os destaques do projeto, idealizado pelo ator Marcos Frota, são números de trapézio duplo, motocross freestyle com o famoso globo da morte, uma baita estrutura (são mais de 1.200 toneladas de equipamentos, som de última geração, painéis de LED e iluminação cênica), além da Gigante Mirage — a maior roda-gigante itinerante do Brasil, com 40 metros de altura. A atração proporciona uma vista panorâmica do complexo circense que estará localizado na beira do Guaíba, ao lado do Estádio Beira-Rio, conforme foi antecipado pelo colunista de GZH Jocimar Farina.



— O público gaúcho tem uma conexão especial com o nosso circo. Porto Alegre sempre nos recebe com entusiasmo, e é por isso que nos dedicamos tanto para entregar algo à altura — diz Marcos Frota, que completa: