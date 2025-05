Quem são as estrelas do Samba Porto Alegre, festival que ocorre em 24 de maio na Capital

Sorriso Maroto fará um dos shows mais aguardados do Samba Porto Alegre. Washington Possato / Divulgação

Vem aí a segunda edição do Samba Porto Alegre, maior festival de samba e pagode do sul do Brasil. Depois de uma primeira edição bem-sucedida, em abril do ano passado, o evento vai rolar no dia 24 de maio, das 14h às 23h59min, no Parque Harmonia.

As atrações que embalarão o público na Capital, em mais de 10 horas de festa, são Menos É Mais, Sorriso Maroto, Legado (formado por Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan), Suel, Roda Samba Porto Alegre – Paulista + convidados, DJ Raffa Santos e DJ Graeff.

Confira mais detalhes sobre os principais shows do evento, que espera receber cerca de 15 mil pessoas.

Sorriso Maroto

Um dos mais aclamados grupos de pagode do país, Sorriso Maroto, formado por Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sergio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão), surgiu em 1997 no Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro.

O repertório passa por faixas mais recentes, como Ela, faixa do álbum Sorriso Eu Gosto — No Pagode, e por músicas que fazem parte do trabalho Sorriso Maroto — Como Antigamente, como Volta pra Casa e Segredos. Músicas como Sinais, 50 Vezes, Eu Topo, Ainda Gosto de Você, 1 Metro e 65, Clichê, Assim Você Mata O Papai e todos os sucessos do grupo também farão parte do setlist.

Suel

Dono de uma voz marcante e compositor de grandes hits do pagode nacional, Suel é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, foi vocalista do grupo Imaginasamba, por quase 20 anos, e emplacou sucessos como Duvido, Para de Pirraça, Ainda É Cedo pra Dizer Bye Bye, Contratempo e Proposta.

Compositor de mão cheia, suas letras já foram gravadas por nomes como Mumuzinho (Fulminante) e Sorriso Maroto (Dependente).

Menos É Mais

Donos de grandes hits do pagode, como Lapada Dela, Vai me Dando Corda e Coração Partido, Menos É Mais, de Brasília, começou a fazer sucesso em 2020, sobretudo, na internet.

Formado por Duzão, Gustavo Góes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga, o grupo busca, em seus shows, resgatar os clássicos do pagode dos anos 1990 e 2000, o que conquistou o coração dos pagodeiros, principalmente com os dois volumes do álbum Churrasquinho.

Legado

O trio formado por Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan (respectivamente, filho e irmão de Rodriguinho) idealizou o show Legado, que reúne parte do repertório dos três.

No setlist, a maioria das músicas foram compostas por eles. Entre os clássicos do pagode, estão previstos Livre pra Voar, Sorria e Melhor Eu Ir.

Serviço