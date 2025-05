Lula entrega a Rafa Rafuagi, Bagre Fagundes, Xuxa e outros gaúchos a Ordem do Mérito Cultural

Gaúchos receberam a medalha da Ordem do Mérito Cultural do Governo Federal na terça-feira (20), em cerimônia realizada no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro: Rafa Rafuagi, fundador e coordenador do Museu da Cultura Hip Hop RS, o cantor nativista Bagre Fagundes , a apresentadora Xuxa Meneghel, as atrizes Glória Menezes e Bárbara Paz e o cineasta Jorge Furtado. A distinção é entregue a pessoas e instituições quem prestam contribuições à cultura brasileira.