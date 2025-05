Ídolos do trap, Brandão e WIU farão show em Porto Alegre

— O trap é a essência do que eu aprendi dentro do rap e do hip hop. Sempre foi a parada que me fez querer aumentar o som. Acho importante darmos respeito a certos lugares de conforto. Preservo muito isso nesse projeto, fazer um som que bate, um som com o grave lá em cima e passar mais uma atmosfera de noite pra galera — explica WIU, 23 anos.

Já Brandão, 25 anos, mostrará no show suas influências de gêneros como rap e reggae. O trapper contribuiu no álbum 333, do Matuê, com o feat Isso É Sério, que alcançou o Top 7 do Spotify Brasil e foi lançada em uma performance memorável no Rock in Rio 2024, além de Crack com Mussilon, faixa que assina a produção.