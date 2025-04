Com Armando Babaioff e Denise Del Vecchio no elenco, conheça a peça premiada que entra em cartaz em Porto Alegre

Armando Babaioff e Denise Del Vecchio são as estrelas de "Tom na Fazenda". LEEKYUNG KIM / Divulgação

Tem espetáculo premiado em cinco países chegando a Porto Alegre: Tom na Fazenda retorna à Capital para apresentações nos dias 25, 26 e 27 de abril, com sessões na sexta e sábado, às 20h, e no domingo, às 18h, no recém-inaugurado Teatro Simões Lopes Neto, do Multipalco Eva Sopher.

A montagem traz no elenco Armando Babaioff — rosto conhecido da TV pelos trabalhos nas novelas Ti-Ti-Ti (2010), Segundo Sol (2018) e Bom Sucesso (2019) —, Denise Del Vecchio — das icônicas Fera Radical (1988), A Viagem (1994) e Chocolate com Pimenta (2003) —, Iano Salomão e Camila Nhary, com direção de Rodrigo Portella.

Leia Mais De Andrea Beltrão a Grupo Tholl: veja a programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto

— Estamos voltando em grande estilo. Mais legal do que fazer teatro, é fazer teatro inaugurando um teatro novo — celebra Babaioff.

Enredo

O espetáculo, idealizado por Babaioff, com público superior a 130 mil pessoas em oito anos de apresentações, é baseado na obra homônima do autor canadense Michel Marc Bouchard. Em cena, o publicitário Tom (Armando Babaioff) vai à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar na casa, descobre que a sogra (Denise Del Vecchio) nunca tinha ouvido falar de sua existência e tampouco sabia que o próprio filho era gay e para piorar: descobre que ela está a espera de Helen (Camila Nhary), a "namorada" do seu filho morto. Tom é envolvido numa trama de mentiras criada pelo truculento irmão do falecido (Iano Salomão), estabelecendo com aquela família relações de complicada dependência.

O retorno da montagem à Capital faz parte da programação de inauguração do Teatro Simões Lopes Neto, que tem realização da Secretaria de Estado da Cultura, por meio da Fundação Teatro São Pedro e da Associação Amigos do Theatro São Pedro, com patrocínio do Banrisul.

Serviço