Zezé Di Camargo presenteia a esposa com imóvel de luxo: "Ela vai morrer de alegria"

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda pretendem morar no Espírito Santo. Flaney Gonzallez / Divulgação

Zezé Di Camargo é o mais novo proprietário de um imóvel no Salt by Grand, luxuoso empreendimento localizado em Guarapari, no Espírito Santo. O cantor sertanejo realizou a compra para presentear a esposa, Graciele Lacerda, que é mãe de sua filha caçula, Clara, e natural de Vila Velha, também no Espírito Santo.

O Salt by Grand conta com três torres de 12 andares, somando 90 unidades, com apartamentos que variam de 175 m² a 200 m², todos com quatro suítes. Os valores das unidades estão entre R$ 2,9 milhões e R$ 3,9 milhões.

— Lembrei de muitas histórias que Graciele me conta de quando ela ia a Guarapari passar o fim de semana com a família, amigos, onde ela ficava, como ela ficava. E aí, quando eu vi esse apartamento, pensei: "Poxa, se eu comprar esse apartamento aqui e mostrar para Graciele, ela vai morrer de alegria" — revelou o cantor ao jornal Folha de Vitória.

Quer morar no Espírito Santo

Além do Salt, Zezé já investiu no Taj Home Resort, o maior edifício residencial do Espírito Santo, localizado em Vila Velha.