Quem é o cantor gaúcho que vai agitar o Carnaval de Salvador

Eder Oliveira mora na Austrália há 10 anos. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O porto-alegrense Eder Oliveira, 36 anos, mora na Austrália desde 2015, mas sua conexão com a música brasileira não se perdeu. Por lá, é vocalista e produtor de duas bandas: Samba Brissy, que faz uma mistura de hits e novidades do samba e do pagode, e Terremoto, voltada ao repertório do axé.

O empenho em popularizar a cultura brasileira na Austrália rendeu a Eder o convite para se apresentar do tradicional Carnaval de Salvador, que rola do final de fevereiro até o início de março na Bahia. Patrocinado por grandes marcas, como Guaraná Antarctica, Cerveja Original, Chilli Beans e embaixador do licor Jägermeister, Eder trabalha no lançamento de seu novo single, Joia, e se prepara para as apresentações na folia baiana de 2025.

Eder é vocalista e produtor musical de duas bandas. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

— Certamente, será uma grande experiência. Quero enriquecer ainda mais o cenário musical brasileiro na Austrália — conta o músico.

Em tempo: no começo da carreira, ainda aqui no Rio Grande do Sul, Eder integrava a banda Bem na Manha, que venceu o concurso Chance, promovido pelo jornal Diário Gaúcho.