Bia Feres, ex-atleta do nado sincronizado, fala sobre carreira no digital e parceria com a irmã gêmea: "É tudo junto"

Hoje, Bia Feres é influenciadora digital. Amanda Souza / Agencia RBS

Nome mais lembrado no nado sincronizado brasileiro, junto com sua irmã gêmea, Bia Feres curtiu as duas noites de Planeta Atlântida, na sexta-feira (31) e no sábado (1°), no Espaço Lounge do festival, destinados a convidados.

Neste bate-papo, Bia fala sobre sua carreira como influenciadora digital, o perfil no Instagram que mantém com a irmã gêmea, Branca, e a vida em família (é casada com o empresário gaúcho Mauricio Sirotsky Neto e, juntos, são pais de Isaac, dois anos, e Serena, um ano).

Hoje, aos 36 anos, você e sua irmã produzem conteúdo para as redes sociais num perfil único no Instagram. Por lá, compartilham o dia a dia, fazem publicidades e também mostram a vida como mães. Como é essa rotina?

Eu moro em São Paulo, a Branca está no Rio. A gente se vê, no mínimo, uma vez por mês. Ela também tem dois filhos (Nicole, dois anos, e Manuela, três meses, frutos do relacionamento com Gustavo Frota), até isso é igual (risos). Eu posso dizer que, hoje, a minha profissão é ser influenciadora digital, a gente trabalhou na TV há muitos anos, passamos por várias emissoras (trabalharam nos canais MTV e Band e foram repórteres do extinto Vídeo Show, da Globo), mas a gente fez o caminho digital, que é uma coisa que está crescendo cada vez mais. Sobre a rotina, a gente se encontra e passa, às vezes, três dias trabalhando com o conteúdo de feed. Os stories, cada uma toca da sua cidade. É tudo junto, até a conta bancária (risos).

Não separam nada?

Até hoje, a gente não separou nada. A única coisa é o casamento (risos). Já tentamos separar, só que dá certo junto, mas meu casamento financeiro é com a minha irmã (risos). A gente é muito grudada.

E as pessoas ainda chamam vocês de as gêmeas do nado sincronizado?

Sim! Somos as gêmeas do nado. Eu acho que o esporte nunca mais sai da gente. Eu tenho muito orgulho de ter sido do esporte, mudou a minha vida, tenho muito orgulho de tudo que conquistei na minha carreira como atleta, que eu conquistei para o Brasil (as irmãs foram campeãs brasileiras no dueto infantil da modalidade e na categoria adulto por equipe. Elas ainda tem o título de campeãs sul-americanas juvenil de dueto e adulto por equipe; no Pan-americano de 2007, conquistaram a medalha de bronze por equipes).

O que ainda mantém do esporte na sua vida?

Ah, é a minha disciplina, a minha rotina, o meu estilo saudável de vida, a minha pontualidade. Eu sou louca com pontualidade. São coisas que eu nunca vou perder.

Hoje em dia, pratica algum esporte?

Eu faço qualquer coisa que seja fora d'água (risos), já passei muito tempo dentro da piscina (Bia e Branca começaram a competir quando crianças, aos sete anos). Eu gosto de academia, gosto muito de malhar, de fazer aula de localizada, que é coisa de carioca. Eu corro, faço spinning. Eu sou muito agitada. Hoje, antes de vir para o Planeta, eu corri oito quilômetros e meio na esteira.

E como é a Bia mãe? Muito brincalhona com as crianças?

Eu brinco muito, sou uma mãe brincalhona. Neste ano, eu fiz uma colônia de férias na minha casa, coloquei dezoito crianças dentro de casa, os amigos do Isaac, foram duas semanas de colônia de férias na minha casa. Eu adoro!

O que a maternidade mudou em ti?

Depois da maternidade, eu comecei a me cuidar mais do que eu já me cuidava. Agora, eu tenho dois filhos, que são as coisas mais preciosas na minha vida. Cuido mais da minha saúde para poder estar sempre presente para eles.

E sobre procedimentos estéticos? Já fez algum?

Não. Nunca fiz nada, nada, nada. A única coisa foi colocar lentes de contato nos dentes. Eu acho muito louco o que está acontecendo hoje, essa febre de lipo HD, as pessoas acabam deixando de investir na saúde, na carreira, para fazer procedimentos estéticos, para fazer uma harmonização, deixam de se aceitar. Está todo mundo igual, com a mesma cara. E assim, eu já estou com 36 anos, claro que há coisas que me incomodam, mas eu morro de medo de mexer em mim.