Pela primeira vez, Kenya Sade faz a cobertura do Planeta Atlântida pela Globo: "Me dedico muito a cada festival que apresento"

Kenya Sade vai ancorar a transmissão do Planeta Atlântida na Globo. Maurício Fidalgo / TV Globo/Divulgação

Kenya Sade se consolidada como uma das principais personalidades do entretenimento no Brasil, marcando presença nos principais festivais de música. Já cobriu grandes eventos, tanto na Globo quanto no Multishow, como Lollapalooza, encerramento da Celebration Tour de Madonna, Tomorrowland e Circuito Sertanejo. Neste ano, pela primeira vez, será a apresentadora da transmissão do Planeta Atlântida pela Globo, que ocorre nesta sexta (31) e no sábado (1º) na Saba, em Atlântida, no Litoral Norte.

Neste bate-papo, Kenya comenta como se prepara para cobrir festivais de música e quem ainda sonha em entrevistar.

Leia Mais Globo renova contrato com Kenya Sade

Como você se prepara fisicamente para cobrir festivais de música? Porque mexe com a rotina, né?

Eu sempre me dedico muito a cada festival que eu apresento, preparação física e mental! Estudo os artistas do line-up, a cultura local, me exercito para ter mais resistência pra aguentar as horas de festival. Mas o melhor preparo são as boas noites de sono.

A principal característica de um festival é a diversidade, mas qual é o seu ritmo preferido? Qual domina a sua playlist?

Eu sou muito eclética, cresci ouvindo todos os ritmos predominantes no Brasil. Mas fui muito influenciada pela música americana e artistas pop. Nos últimos quatro anos cobrindo festival, descobri que eu aprecio todos os ritmos musicais. Respeito e admiro todos!

Qual é a maior lição que a carreira como apresentadora te trouxe? Disciplina e preparo para fazer com muito profissionalismo o meu trabalho!

Trabalhar com televisão e música sempre foi um sonho ou uma coisa levou à outra?

Sou comunicadora, jornalista de formação. Sempre me encantei com o mundo da televisão, mas achava que aquele espaço não era para mim. Depois, comecei a trabalhar em um canal de televisão que me conectou com a música. Desde então, entendi que poderia atrelar as duas paixões, comunicação e música.