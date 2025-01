Nova novela de Glória Perez será ambientada no Rio Grande do Sul? Globo se posiciona sobre o assunto

Glória Perez jogará holofote na cultura gaúcha em nova novela. João Cotta / TV Globo/Divulgação

Celebrada na Globo, Glória Perez tem crédito com o público: é autora de clássicos, como Barriga de Aluguel (1990), Explode Coração (1995) e Caminho das Índias (2009), e, no Globoplay, duas novelas dela estão entre as mais vistas da plataforma, América (2005) e O Clone (2001). Esse prestígio vem justamente por abordar, como ninguém, aspectos culturais, sociais e econômicos de diferentes regiões do Brasil e do mundo.

Lembra que, em Travessia (2022), a novelista destacou o Maranhão e, em A Força do Querer (2017), trouxe aspectos do Pará para a telinha? Pois, agora, segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, seria a vez de o Rio Grande do Sul ganhar seu recorte pelos olhos de Glória: a autora estaria preparando uma trama ambientada em uma cidade do Estado, que mostraria vários traços da nossa cultura. A novela estrearia em outubro, na faixa das 21h, substituindo o remake de Vale Tudo no horário.

Ainda de acordo com a colunista, a pré-produção estaria prevista para março; as gravações começariam em julho sob a direção artística de Luiz Henrique Rios. O nome da novela ainda estaria sendo definido.