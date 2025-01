Nasce um favorito? Diego Hypolito é o participante mais comentado da primeira semana de "BBB 25"

Castigo do Monstro foi positivo para a imagem de Diego Hypólito. TV Globo / Reprodução

Bem ou mal, mas estão falando dele: o ex-ginasta Diego Hypolito está de destacando na primeira semana de confinamento no Big Brother Brasil 25.

De acordo com a equipe que assessora Diego e sua irmã Daniele, desde o dia 13 de janeiro, estreia do programa, o nome do brother, segundo a ferramenta Google Trends, atingiu o pico máximo de interesse (100 pontos), e ao longo da semana, manteve relevância constante com novos picos de engajamento, como os 90 pontos registrados em 19 de janeiro. No X (antigo Twitter), ele acumulou mais de 500 mil menções, aparecendo constantemente nos Trending Topics e se consolidando como o participante mais comentado da edição.

A popularidade de Diego se deve muito aos momentos hilários que protagonizou no Castigo do Monstro, com a fantasia de Quarto Branco, que viralizaram. Talvez Maike e Gabriel, que declaradamente não tiveram afinidade com Diego, tenham disparado um tiro nos pés ao indicarem a dupla de irmãos para a dinâmica que os possibilitou tamanho alcance nas redes sociais.

Puro entretenimento

Para quem aprecia reality show, o comportamento da dupla é um prato cheio: os ex-ginastas estão entregando entretenimento dentro da transparência que é possível dentro do BBB. Sim, às vezes, me irrito com Diego e penso que deveria ser mais gentil com Dani; em outras, gostaria que ela respondesse ao irmão de igual para igual e não fosse tão compreensiva. No mesmo dia, acho os dois tão amáveis que dá vontade de abraçá-los.