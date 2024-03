Marcella Maia, 30 anos, ficou conhecida pelo grande público ao interpretar a Morte na novela da Globo Quanto Mais Vida, Melhor! (2021) e experimentou o sucesso ao estampar capas de revistas internacionais, conquistar trabalhos no cinema e nas plataformas de streaming, além de assinar contrato com uma gravadora no Brasil. Porém, a vulnerabilidade emocional e financeira acabou empurrando a artista, conhecida também por A Maia, de volta à prostituição. A informação foi publicada nesta quinta-feira (7) pela jornalista Mariana Morais, do Correio Braziliense. Em postagens em seu perfil no Instagram (confira abaixo), a atriz comenta sobre sua decisão.